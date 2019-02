ROUNDUP 2: Milliarden aus Frankfurt für den Bund - Bundesbank-Gewinn gestiegen

FRANKFURT - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erhält in diesem Jahr einen deutlich größeren Scheck von der Deutschen Bundesbank als 2018. Die Notenbank überweist dem Bund für das vergangene Jahr 2,4 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es 1,9 Milliarden Euro. Das teilte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Mittwoch in Frankfurt mit. Der 50-Jährige soll nach dem Willen der Bundesregierung weitere acht Jahre an der Spitze der Notenbank stehen.

USA: Industrieaufträge steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - Die Industrieaufträge in den USA sind im Dezember weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,1 Prozent geklettert, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Die Veränderung im Vormonat wurde von minus 0,6 Prozent auf minus 0,5 Prozent revidiert. Ohne Transportgüter fielen die Aufträge im November um 0,6 Prozent.

Weißes Haus: Trump und Kim wollen gemeinsame Erklärung unterzeichnen

HANOI - US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen bei ihrem Gipfel in Hanoi am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Dies geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Ablaufplan des Weißen Hauses für den zweiten und letzten Gipfeltag hervor.

USA: Schwebende Hausverkäufe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe auf dem US-Markt ist zu Beginn des Jahres gestiegen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe legten im Vergleich zum Vormonat um 4,6 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der erste Anstieg nach drei Rückgängen in Folge. Analysten hatten nur einem Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet.

Britisches Parlament beginnt mit Debatte über weitere Brexit-Schritte

LONDON - Das britische Parlament hat am Mittwoch mit der Debatte über die weiteren Schritte beim EU-Austritt des Landes begonnen. Am Abend (ab 20 Uhr MEZ) soll über mehrere Anträge aus den Reihen der Opposition und über die Beschlussvorlage der Regierung abgestimmt werden. May will bis zum 12. März Zeit bekommen, um Änderungen an ihrem Brexit-Abkommen mit der EU auszuhandeln.

Merkel: Werden uns etwas mehr Zeit für Brexit nicht verweigern

PARIS - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben London ihre Bereitschaft für eine kurze Verschiebung des Brexits signalisiert. "Wenn Großbritannien etwas mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem nicht verweigern", sagte Merkel am Mittwoch bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Man stimme zugleich aber vollkommen darin überein, dass das Austrittsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gelte, betonte die Kanzlerin.

ROUNDUP: Brüssel alarmiert wegen Wirtschaftslage in Italien - Appell an Berlin

BRÜSSEL - Die EU-Kommission schlägt erneut Alarm wegen der wirtschaftlichen Probleme Italiens. Die Regierung in Rom müsse die öffentlichen Finanzen in Ordnung bringen und Reformen vorantreiben, forderte Finanzkommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Dagegen soll Deutschland aus Sicht der Kommission vor allem mehr Geld ausgeben, insbesondere für Bildung und Infrastruktur wie Bahnen, Straßen oder Brücken.

ROUNDUP 2: Rückforderungen von Kleinbeträgen kostet Jobcenter Millionen

BERLIN/NÜRNBERG - Rückforderungen von Kleinbeträgen sorgen bei den Jobcentern für deutlich höhere Verwaltungskosten, als sie an Einnahmen bringen. So forderten die Jobcenter 2018 insgesamt 18 Millionen Euro an Beträgen bis 50 Euro zurück. Das habe aber Verwaltungskosten von 60 Millionen Euro verursacht, teilte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwoch) hatte zuerst darüber berichtet.

EU-Kommission: Deutschland muss mehr investieren

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat Deutschland ermahnt, mehr in Bildung und Infrastruktur zu investieren. Die Ausgaben seien im Vergleich zur Sparrate immer noch schwach, und das trotz steigenden Bedarfs an Investitionen und Erneuerung, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Lage in einzelnen EU-Staaten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0265 2019-02-27/17:05