Die qles GmbH bietet mit ihrem patentierten Haltesystem und ihren Produkten die Möglichkeit, beleuchtete Accessoires in den Bereichen Elektro und Sanitär in Funktion und Design zu verbinden. Die Grundlage bildet eine so genannte »Flex-Base« aus Edelstahl, die auf die Schalterdose montiert wird. Bei Nachrüstungen ohne Stromzufuhr kann die Flex-Base direkt auf die Wand geklebt oder geschraubt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...