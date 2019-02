Andreas Scheuer hält Elektro-Tretroller für "eine echte zusätzliche Alternative zum Auto". So sehen die Regeln für die E-Fahrzeuge aus, die schon bald am Straßenverkehr teilnehmen sollen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht ein großes Potenzial für eine umweltfreundliche Mobilität in deutschen Städten durch künftig zugelassene Elektro-Tretroller. Ergänzend zum öffentlichen Nahverkehr seien sie "eine echte zusätzliche Alternative zum Auto", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Sie könnten etwa für die "letzte Meile" von der U- und S-Bahn oder Bushaltestellen nach Hause oder zur Arbeit genutzt werden. Das Ministerium hat jetzt eine Verordnung vorgelegt, die zur Prüfung an die EU-Kommission geschickt wurde. Ziel sei, dass sie voraussichtlich noch in diesem Frühjahr in Kraft treten kann.

Konkret dürfen demnach vorerst E-Fahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange am Straßenverkehr teilnehmen. Rechtlich sollen sie im Grunde wie Fahrräder behandelt werden, aber mit besonderen Vorgaben.

Fahren sollen sie auf Radwegen oder Radfahrstreifen. Nur wenn diese fehlen, darf die Fahrbahn genutzt werden. Eine Helmpflicht oder eine Mofa-Prüfbescheinigung sind nicht geplant. Vorgesehen ist aber eine Versicherungspflicht. Die kleinen E-Fahrzeuge sollen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden dürfen. Das Ministerium bereitet außerdem eine Rechtsgrundlage für kleine Elektrogeräte ohne Lenkstange wie Hoverboards vor.

Um diese Fahrzeuge geht es: Weil sie einen elektrischen Antriebsmotor haben, gelten die kleinen Flitzer als Kfz. Das erfordert eine Reihe von Vorschriften, die Scheuer nun in einer geplanten Verordnung zur üblichen Prüfung an die EU-Kommission geschickt hat. Konkret geht es um "Elektrokleinstfahrzeuge", die zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde (km/h) schnell fahren können und eine Lenk- oder Haltestange haben. Sie dürfen höchstens 70 Zentimeter ...

