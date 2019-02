Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor werden im März in den MDax einziehen. Der Abstieg von Salzgitter und Schaeffler in den SDax scheint besiegelt.

Größer könnte der Unterschied kaum sein. Ein Börsenneuling und ein ehemaliger Neuer-Markt-Wert schicken sich an, in die zweite deutsche Börsenliga, den MDax, aufzusteigen. Die Rede ist vom Bremsensysteme-Bauer Knorr-Bremse und vom Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor. "Den Aufstieg kann beiden Unternehmen kaum noch jemand nehmen", sagt Uwe Streich, Aktienstratege und Indexanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Klar ist für ihn auch, dass Salzgitter aus dem MDax in den SDax absteigen wird. Der zweite Absteiger dürfte der Autozulieferer Schaeffler sein.

Die Deutsche Börse wird ihre Entscheidung am 5. März nach US-Börsenschluss bekanntgeben. Grundlage dafür ist die Rangliste per Ende Februar. Da die Börse bei Indexentscheidungen transparenten Regeln folgt, lassen sich zumindest zwei der Auf- und Absteiger gut absehen. Weitere Wechsel sind möglich. Auch im SDax wird es einige Veränderungen geben, im Dax dagegen nicht. Entscheidend für die Aufnahme in einen Index sind die Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien im Streubesitz und der Börsenumsatz.

Im Vorfeld der Entscheidungen haben die Aktien von Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor bereits deutlich zugelegt. Die Aktie des Münchener Bremsenherstellers, die erst seit dem vergangenen Oktober an der Börse notiert und kurz darauf den Sprung in den SDax schaffte, hat seit Januar rund zwölf Prozent zugelegt. Dialog Semiconductor schaffte sogar ein Plus von über 19 Prozent, hatte im vergangenen Jahr aber auch 13 Prozent verloren. "Wenn ein Aufstieg in eine höhere Börsenliga absehbar wird, legen die entsprechenden Aktien in der Regel zu", erklärt Streich. Das liegt daran, dass aktiv gemanagte Fonds, die sich an bestimmten Aktienindizes orientieren, bereits frühzeitig zugreifen.

Aufstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...