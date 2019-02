Gegen den massiven Schwund von Tier- und Pflanzenarten setzt die Bundesregierung eine Forschungsinitiative mit einem Volumen von 200 Millionen Euro. In Deutschland sei fast jede dritte Wildpflanze vom Aussterben bedroht, darunter beispielsweise die Arnika oder die Kornrade, teilte das Bundesforschungsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Der Bestand der Feldvögel habe sich seit 1980 in der EU mehr als halbiert. Feldvögel wie der Kiebitz oder das Braunkehlchen seien in vielen Regionen bereits verschwunden. Verbessert werden sollten nun die Erfassung des Zustandes der Artenvielfalt und das Verständnis der Veränderungen. Möglichkeiten, das Aussterben von Arten zu verhindern, sollten entwickelt werden. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) nannte den Artenverlust "auch eine Bedrohung für uns Menschen". Das vorhandene Wissen solle zusammengeführt und erweitert werden./bw/DP/he

AXC0283 2019-02-27/17:35