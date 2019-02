In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 27.02. 16:07: Eine falsche Entscheidung beim Studentenjob könnte euch später um viel Geld bringen16,20 Euro müssen Minijobber mit einem Verdienst in Höhe von 450 Euro derzeit pro Monat in die Rentenkasse einzahlen. Seit 2013 gilt die Auflage, dass Arbeitgeber pauschal 15 Prozent ...>> Artikel lesen 27.02. 13:50: Ein Startup-Gründer will mit einer neuen Art der Stromversorgung die Energiewende voranbringen - aber die Idee hat TückenBis 2038 sollen alle Kohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein. Das hat die Kohlekommission bereits im Januar beschlossen. Spätestens dann soll der Strom komplett aus erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...