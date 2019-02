München (ots) -



Lidl verbessert die Versorgung in der Münchner Innenstadt: Der Lebensmittelhändler hat am 25. Februar eine neue Filiale im denkmalgeschützten Gebäude Zweibrückenstraße 8, unweit des Isartors, eröffnet. Durch das flexible Filialkonzept gelingt es dem Unternehmen, den Kunden das gewohnte "Look and Feel" einer Lidl-Filiale zu bieten. Trotz eingeschränkter Platzverhältnisse und einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern bringt Lidl moderne Nahversorgung mit großer Sortimentsbreite in dicht bebaute Zentren von Metropolen. Die Filiale am Münchner Isartor ist ein weiterer Test des Unternehmens, unterschiedlichste Objektgrößen und -lagen mit gewohntem Lidl-Standard auszustatten.



"Wir zeigen mit dieser Filiale, wie eine attraktive Einkaufsmöglichkeit und zuverlässige Versorgung in hochfrequentierte und dicht bebaute Lagen optimal integriert werden können. Für Filialen dieser Größe müssen die jeweiligen Rahmenbedingungen stimmen, hierzu zählen eine hochfrequentierte Lage und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr", erklärt Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien bei Lidl Deutschland. "Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden in jeder Filiale alles finden, was sie für die tägliche Versorgung benötigen und das in bester Qualität zum günstigen Lidl-Preis. Daher bieten wir in dieser Filiale ein Sortiment an, das wir nur geringfügig reduziert haben."



Kleine Fläche, großes Sortiment



Um das Lidl-Sortiment möglichst umfangreich anbieten zu können, setzt das Unternehmen bei der Inneneinrichtung auf eine platzsparende Bauweise. Die hohe Artikelanzahl auf der kleinen Fläche erreicht Lidl etwa durch besondere Anordnung einzelner Warengruppen. Beispielsweise befinden sich Toast oder Knäckebrot in der neuen Filiale im gleichen Regal wie frische Backwaren und auch andere Warengruppen sind neu und platzsparend angeordnet. Großen Wert legt Lidl jedoch - wie in allen Filialen - auf den Obst- und Gemüsebereich: Dieser ist mittig in der Filiale platziert und genauso großzügig und übersichtlich wie in größeren Lidl-Filialen.



Perfekt integriert mit flexiblen Filialkonzepten



"Wir integrieren uns mit dieser Filiale perfekt in die bestehenden Gebäudestrukturen", erläutert Marek Franz, Leiter des Lidl-Immobilienbüros München. "Darüber hinaus tragen wir mit unserer Filiale dazu bei, das historische Gebäude zu erhalten und einem neuen Nutzen zuzuführen."



Die Verkaufsfläche der Lidl-Filiale befindet sich im Erdgeschoss des 1903 erbauten Gebäudes auf der Fläche eines ehemaligen Schnellrestaurants. Aufgrund des beschränkten Platzes und des länglichen Grundrisses der Filiale mussten sich die Immobilienexperten bei Lidl besonderen Herausforderungen stellen: So sind beispielsweise die in der Filiale verwendeten Möbel äußerst platzsparend konstruiert und statt weniger langer Kassenbänder stehen den Kunden mehrere kürzere Kassen zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Klimatechnik mit Wärmerückgewinnung wesentlich kompakter gebaut als üblich, entspricht aber dennoch demselben, hocheffizienten Standard einer neu gebauten Lidl-Filiale.



Eine weitere Besonderheit der Filiale ist die Anlieferung: Die Ware wird durch den Eingang der Filiale geliefert, direkt auf die Verkaufsfläche gebracht und in die Regale eingeräumt. Durch eine tägliche Belieferung stellt Lidl die Warenverfügbarkeit in der Filiale sicher.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



