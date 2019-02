Leifheit Aktiengesellschaft: Amtsniederlegung Aufsichtsratsvorsitzender zum 31.03.2019 DGAP-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Leifheit Aktiengesellschaft: Amtsniederlegung Aufsichtsratsvorsitzender zum 31.03.2019 27.02.2019 / 18:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leifheit Aktiengesellschaft: Amtsniederlegung Aufsichtsratsvorsitzender zum 31.03.2019 Nassau, 27. Februar 2019 - Im Vorfeld der für den 29. Mai 2019 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506), in der turnusgemäß die Aufsichtsratswahlen anstehen, hat der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Helmut Zahn, heute mit Wirkung zum 31. März 2019 sein Amt niedergelegt. Die Vakanzen im Aufsichtsrat werden spätestens im Rahmen der Hauptversammlung am 29. Mai 2019 durch Wahl von vier Anteilseignervertretern besetzt. Die Leifheit Aktiengesellschaft dankt Herrn Zahn für seine langjährige und überaus geschätzte Tätigkeit im Aufsichtsrat. Kontakt: Leifheit Aktiengesellschaft Petra Dombrowsky Executive Assistant/CIRO Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218 27.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Telefon: 02604 977-0 Fax: 02604 977-340 E-Mail: ir@leifheit.com Internet: www.leifheit-group.com ISIN: DE0006464506 WKN: 646450 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781951 27.02.2019 CET/CEST ISIN DE0006464506 AXC0294 2019-02-27/18:03