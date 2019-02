Zürich (ots) - Die führenden Schweizer Telemedizinanbieter

forcieren ihr Auslandgeschäft, dies berichtet die «Handelszeitung»:

Medgate und Medi24 machen zeitgleich den Sprung nach Deutschland.

Medgate expandiert parallel dazu in Südostasien: Das Basler

Unternehmen geht nach Malaysia und Indonesien. Später will Medgate

auch in Vietnam und Thailand Fuss fassen. Medi24 wiederum will

demnächst in Frankreich, Italien, Spanien und Österreich das Geschäft

aufnehmen.



Durch ihre Expansion tragen die beiden Schweizer Konkurrenten

ihren Wettstreit verstärkt ausserhalb der Landesgrenzen aus. Medi24

gehört zum Versicherungskonzern Allianz - und der deutsche Konzern

wächst auch mit anderen Gesellschaften international in der

Telemedizin. «Sie konkurrenzieren uns in jedem Land», sagt

Medgate-Chef Andy Fischer.



Bei Medgate könnten wegen des Wachstumssprungs neue Investoren

einsteigen. Die beiden Gründer Andy Fischer und Lorenz Fitzi erwägen,

die Mehrheit an ihrer Holding abzugeben. Die deutsche Spitalgruppe

Rhön-Klinikum interessiert sich für eine Beteiligung. Auch einen

Börsengang von Medgate schliesst Andy Fischer für die Zukunft nicht

aus. Momentan sei ein IPO aber nicht nötig.



