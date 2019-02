Die Aktie von Wirecard scheint ihren Weg gerade nicht so richtig zu kennen: Nach Wochen von krassen Abstürzen und anschließenden Erholungsversuchen pendelt sich der Wert seit drei Tagen um die 117 Euro ein. Große Ausbruchsversuche nach oben sind ebenso wenig zu vermelden wie erneute Tiefschläge. Dafür gibt es nach Unternehmensangaben auch gar keinen Grund - im Gegenteil: Wirecard kündigte am Mittwoch eine erweiterte Kooperation mit einem wahrlich renommierten Partner an.

Einer der größten Sportvereine ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...