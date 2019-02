Blättchen & Partner berät das Management der RENA-Gruppe beim Verkauf an Equistone DGAP-News: Blättchen & Partner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf Blättchen & Partner berät das Management der RENA-Gruppe beim Verkauf an Equistone 27.02.2019 / 18:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blättchen & Partner berät das Management der RENA-Gruppe beim Verkauf an Equistone München, 27. Februar 2019 - Die von Equistone Partners Europe Limited ("Equistone") beratenen Fonds haben die RENA Technologies GmbH ("RENA") übernommen. Blättchen & Partner hat das Rena-Management im Rahmen der Transaktion beraten. RENA ist ein Anlagenbauer im Bereich der nasschemischen Oberflächenbehandlung mit Sitz in Gütenbach im Schwarzwald. Technisch hochwertige Produktionsmaschinen werden in der Medizintechnik, der Halbleiter- und Solarzellenherstellung und in der Glasbearbeitung eingesetzt. RENA beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit und erzielte zuletzt eine jährliche Produktionsleistung von rund EUR 120 Millionen. Equistone ist ein europäischer Eigenkapitalinvestor mit sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Der Finanzinvestor spezialisiert sich auf etablierte mittelständische Unternehmen mit guter Marktposition. Equistone will den Wachstumskurs von RENA fortsetzen, unter anderem durch die Einführung neuer intelligenter Lösungen und den Eintritt in neue Märkte. Blättchen & Partner hat das Rena-Management im Rahmen der Transaktion mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten. Über Blättchen & Partner Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen, Börsengängen, Anleihen, Schuldscheindarlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung nach der Emission. Weitere Schwerpunkte im Leistungsspektrum sind Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider. Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de 27.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 782033 27.02.2019 AXC0305 2019-02-27/18:36