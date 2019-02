Anthula Parashoudi ist sich sicher, dass mit dem neuen Messekonzept eine neue Elektronikfertigungs-Community geschaffen wird: "Mit der SMTconnect wollen wir einen Raum zum Austausch bieten, der die Player der Elektronikfertigung zusammenbringt - also Anwender, Anbieter, Dienstleister und Auftraggeber.

SMTconnect soll daher Verbindungen schaffen, die bleiben", betont die Bereichsleiterin von Mesago Messe Frankfurt und merkt weiter an: "Schließlich betrachtet die Messe die mikroelektronischen Baugruppen und Systeme mit einem ganzheitlichen Ansatz - von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Dienstleistung." Das Ergebnis beschreibt Parashoudi so: "2019 präsentiert sich die Veranstaltung nicht nur mit neuem Namen, sondern hat noch mehr Weiterentwicklungen zu bieten."

Vor allem anwenderorientiert

Alte Zöpfe wurden abgeschnitten; die gesamte bisherige Struktur infrage gestellt. Die Generalüberholung beginnt bereits beim Namen: Der neue Name "SMTconnect" sollte das Thema und die Besonderheit der Veranstaltung auf den ersten Blick erkennen lassen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Community widerspiegeln. Neben dem Namen wurden weitere Bestandteile des Veranstaltungsauftritts angepasst. Der Untertitel wurde auf "Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme" aktualisiert. Außerdem wurden Änderungen am optischen Auftritt der Veranstaltung vorgenommen, um der Messe "in Form einer neuen Bildsprache" ein frisches Gesicht zu geben.

Die Messe, die sich für die nächsten Jahre "SMTconnect - Lösungen für elektronische Baugruppen und Systeme" nennen wird, soll verdeutlichen, wohin die Reise künftig gehen wird: "anwenderorientiert" soll sie vor allem werden. Überarbeitet wurde ...

