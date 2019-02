Der Kurs scheint wieder an Fahrt aufzunehmen und sogar der RSI (14) stieg in den überkauften Bereich auf, was dem baldigen Aufeinandertreffen der SMA (38; 100) allerdings zum Verhängnis werden kann und einem Kaufsignal im Wege stehen könnte. Eine neue Unterstützung ist bei ungefähr 16 € angesetzt und der Aufwärtstrend scheint weiter voranzuschreiten.

Die Euphorie im 4-Stundenchart!

Der Aufwärtstrend ist im Chartbild kaum zu übersehen und der Widerstand ist bei 37 €. Der RSI (14) befindet ... (Johannes Weber)

