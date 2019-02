Vermieter und Mieter zahlen weniger Steuern, wenn sie wichtige Regeln beachten. Mit Nebenkosten, Handwerkerrechnungen oder Abschreibungen holen sie sich Geld vom Fiskus zurück.

In München will die CSU Vermieter, die günstige Mieten verlangen, steuerlich entlasten. Dabei geht es um die Erbschafts- und -schenkungssteuer. Bleiben Vermieter um mehr als 20 Prozent unter dem ortsüblichen Niveau, setzt das Finanzamt den höheren Wert aus dem Mietspiegel an. Vermieter, die ihren Profit nicht maximieren wollten, würden dadurch benachteiligt, so die CSU. Statt der ortsüblichen solle in diesen Fällen die tatsächliche Miete angesetzt werden.

Erbschaftssteuer

Bei vermieteten Immobilien errechnet das Finanzamt den zu versteuernden Ertragswert aus den zu erwartenden Mieteinnahmen und den Bodenwert des Grundstücks. Bei der Miete geht der Fiskus im Normalfall von der tatsächlichen Miete aus. Nur wenn die Miete 20 Prozent unter dem Mietspiegel liegt, dann gilt das ortsübliche Niveau - was zur Debatte in München führte. Allerdings darf das Finanzamt nicht den Mittelwert des Mietspiegels heranziehen, um die 20 Prozent zu errechnen. Vielmehr müsse es zugunsten des Vermieters mit dem unteren Wert der Spanne im Mietspiegel kalkulieren, entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (3 K 3002/15). Wer mehrere vermietete Immobilien zu vererben hat, sollte eine davon schon zu Lebzeiten Angehörigen schenken. Nach Ablauf von zehn Jahren lassen sich die Freibeträge, bei Kindern sind es derzeit 400.000 Euro, erneut nutzen.

Grundsteuer

Die Grundsteuer auf Immobilien ist noch immer nicht reformiert. Zwar haben sich die Finanzminister von Bund und Ländern auf Eckpunkte geeinigt. Dieses Konzept ist jedoch in der großen Koalition in Berlin umstritten. Unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen können Vermieter die Grundsteuer weiterhin auf die Mieter umlegen. Für sie ist die Steuer nach wie vor ein durchlaufender Posten.

Leerstand

Bei einigen Mietshäusern stehen ab und zu Wohnungen leer. Fällt in der Zeit keine Miete an, können Vermieter die weiter anfallenden Nebenkosten wie Heizung, Strom oder Wasser als Werbungskosten abziehen. Allerdings müssen sie dem Finanzamt belegen, dass sie versucht haben, die leerstehende Wohnung zu vermieten. Dazu können sie Abrechnungen über Maklerkosten oder Internetinserate vorlegen.

Problematisch wird es, wenn Wohnungen über Jahre leer stehen. Dann könnte das Finanzamt annehmen, der Vermieter wolle keinen Gewinn erzielen. Es könnte es ablehnen, die Nebenkosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...