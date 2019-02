Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will Forschung und Entwicklung in deutschen Unternehmen in den nächsten vier Jahren mit fünf Milliarden Euro steuerlich fördern. Wie die "Rheinische Post" und das "Handelsblatt" (Donnerstag) berichten, sollen nach dem Gesetzentwurf alle Firmen unabhängig von ihrer Größe von der Förderung profitieren. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, sollen Bund und Länder die Förderung mit je 2,5 Milliarden Euro finanzieren. Nach Ablauf der vier Jahre sei eine Überprüfung geplant, schreibt das "Handelsblatt".

Gefördert werden sollen demnach Forschungsausgaben im Inland. Die Unterstützung soll sich am Bruttolohnaufwand der Unternehmen für ihre Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung bemessen. Es könnten maximal zwei Millionen Euro angesetzt werden, wovon 25 Prozent steuerlich geltend gemacht werden könnten, also höchstens 500 000 Euro pro Unternehmen und Jahr, berichten die beiden Zeitungen.

Union und SPD hatten sich bereits im Koalitionsvertrag auf die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung festgelegt. Allerdings gab es Streit um die Ausgestaltung zwischen dem SPD-geführten Finanzministerium und den Ressorts für Wirtschaft und Forschung, denen CDU-Minister vorstehen. Dabei ging es um die Höhe der Förderung und die Größe der Unternehmen, die in den Genuss der Steuervorteile kommen sollten./hot/DP/he

