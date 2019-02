Mladá Boleslav (ots) -



- Nächster Schritt in der erfolgreichen SUV-Offensive in Europa

- SKODA KAMIQ kombiniert die Vorzüge eines SUV mit der Agilität eines

Kompaktfahrzeugs

- Weltpremiere im März 2019 auf dem Genfer Auto-Salon



SKODA erweitert seine SUV-Palette mit dem SKODA KAMIQ in Europa um

ein drittes Modell. Wie bei den erfolgreichen SKODA KODIAQ und KAROQ

stammt auch der Name KAMIQ aus der Sprache der im Norden Kanadas und

in Grönland lebenden Inuit und steht für etwas, das perfekt passt. Im

wachsenden Segment der City-SUV verbindet der SKODA KAMIQ die Vorzüge

eines SUV wie erhöhte Bodenfreiheit und eine komfortable Sitzposition

mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Mit emotionalem Design,

modernsten Assistenz- und Infotainmentsystemen, einem grosszügigen

Raumangebot und zahlreichen Simply Clever Ideen erfüllt der neue

KAMIQ gleichermassen die Ansprüche von familien- und

lifestyleorientierten Kunden.



