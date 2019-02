Schon der Bau der Testmauer hatte für viele Diskussionen gesorgt. An Stelle des Mauer-Prototypen wird nun ein erneuerter Grenzzaun errichtet.

Der US-Grenzschutz hat mit dem Abbau der umstrittenen Prototypen für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko begonnen. Die Tests an den acht Mauer-Modellen in der Nähe von San Diego im Bundesstaat Kalifornien seien abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Grenzschutzbehörde CBP am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war ein zentrales Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte am 15. Februar einen ...

