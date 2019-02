Medienmitteilung

Zürich, 27. Februar 2019, 22:01 Uhr MEZ

Sunrise im Geschäftsjahr 2018 auf Wachstumskurs - 5 % Dividendenerhöhung

·Starkes Kundenwachstum in den Bereichen Mobile Postpaid (+8,5 % im Jahresvergleich), Internet (+8,3 %) und TV (+14,1 %) dank wachstumsorientierter Investitionen in Netzwerk, Service und Produkte

·Serviceumsatz im vierten Quartal dank Kundenwachstum um +1,9 % gestiegen (einschl. IFRS 15: +1,8 %), Gesamtumsatz aufgrund geringeren Umsatzes bei Hubbing und Hardware um -4,6 % zurückgegangen; Jahresumsatz 2018 nach Stabilisierung im Vorjahr um +1,2 % gestiegen

·Bruttogewinnzunahme um +3,7 % im vierten Quartal und +2,5 % im Geschäftsjahr 2018, gesteigerter Bruttogewinn teilweise in Wachstumsdynamik reinvestiert

·Bereinigtes EBITDA +2,4 % im vierten Quartal gestiegen (einschl. IFRS 15: +3,6 %), was für das Geschäftsjahr 2018 zu einem organischen Wachstum von +2,3 % führte

·Vorgeschlagene Dividendenerhöhung von +5 % gegenüber Vorjahr auf CHF 4.20

·Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein weiteres Wachstum mit einem bereinigten EBITDA zwischen CHF 608 und 623 Millionen erwartet, da Sunrise weiterhin in Wachstum investiert; Dividendenprognose bestätigt bei 4-6 % Wachstum

Umsatz (in Millionen CHF) Q4 2017 ohne IFRS 15 Q4 2018 einschl. IFRS 15 Q4 2018 ohne IFRS 15 Jahresvergleich einschl. IFRS 15 Jahresvergleich ohne IFRS 15 Mobilfunkdienste 341 333 333 (2,3 %) (2,3 %) Festnetzdienste 103 81 81 (22,0 %) (22,0 %) Festnetzinternet 65 73 72 11,1 % 10,7 % Gesamtumsatz 509 486 486 (4,6 %) (4,6 %) Serviceumsatz

(Total ohne Hubbing & Hardware) 373 380 380 1,8 % 1,9 % Bruttogewinn 302 312 313 3,4 % 3,7 % EBITDA 148 164 162 10,7 % 9,6 % Bereinigtes EBITDA 148 153 152 3,6 % 2,4 % Nettogewinn 23 35 47,5 % Equity Free Cash Flow 9 57 553,6 % Kunden (in Tausend) Mobile Postpaid 1594 1729 8,5 % Mobile Prepaid 756 628 (17,0 %) Festnetztelefonie 441 468 6,2 % Internet 422 457 8,3 % TV 214 244 14,1 %

Olaf Swantee, CEO von Sunrise, kommentiert: «Nachdem wir das bereinigte EBITDA im Vorjahr stabilisiert haben, zahlten sich unsere Wachstumsinvestitionen 2018 aus, führten zu starkem Kundenwachstum, dem Gewinn von Marktanteilen, einer erfolgreichen B2B-Transition und einem organischen bereinigten EBITDA-Wachstum. Diese solide Leistung und unser überragendes Ergebnis im Netzwerktest 'connect' bestätigen erneut unsere Strategie als Quality Challenger der Schweiz.»

Stärkster Postpaid-Nettozuwachs seit 2010

Die Dynamik beim Kundenwachstum setzte sich im vierten Quartal 2018 mit einem Nettozuwachs von 42 300 im Bereich Postpaid fort. Dies ist das stärkste Ergebnis des Unternehmens seit 2010, ermöglicht durch B2B-Kundengewinne (viertes Quartal: Axpo; Bundesamt für Informatik und Telekommunikation) und die strategische Ausrichtung auf Qualität im Netz, bei den Services und bei den Produkten. Im Geschäftsjahr 2018 gewann Sunrise netto +8,5 % Mobile-Postpaid-Neukunden hinzu, gegenüber +7,3 % im vorhergehenden Jahr. Die Mobile-Prepaid-Kundenbasis nahm gegenüber dem Vorjahr ab, da die Kunden weiterhin zu Postpaid-Tarifen wechseln. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Internet-Abonnenten um +8,3 % und die der TV-Abonnenten um +14,1 %. Der bemerkenswerte Anstieg in diesen Segmenten ist auf das Kombiangebot «Sunrise ONE», verbesserte TV-Inhalte (z. B. «Sky Sport» und «Sky Show»), den Fokus auf beste Dienstleistungen sowie dedizierte Promotionen zurückzuführen.

Von Umsatzstabilisierung zu Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2018

Der Serviceumsatz im vierten Quartal nahm infolge einer Umsatzsteigerung bei Mobile Postpaid, Internet/TV und B2B im Vergleich zum Vorjahr um +1,9 % zu (einschl. IFRS 15 +1,8 %). Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum dritten Quartal, als eine Sommeraktion für Roaming die Wachstumsdynamik bremste. Der Gesamtumsatz im vierten Quartal ging im Jahresvergleich aufgrund des verringerten Hardware- und Hubbingumsatzes, die beide eine geringe Gewinnspanne haben, um -4,6 % auf CHF 486 Millionen zurück.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 stieg im Jahresvergleich um +1,2 %, was verglichen mit der Stabilisierung im vorhergehenden Jahr ein Fortschritt ist. Das Wachstum resultierte aus dem Kundenwachstum und der B2B-Dynamik, welche die strukturellen Rückgänge im Festnetz- und im Prepaid-Bereich mehr als wettmachen konnten.

Höherer Bruttogewinn und höheres organisches bereinigtes EBITDA

Der Bruttogewinn im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um +3,7 % auf CHF 313 Millionen, was auf den gesteigerten Serviceumsatz und die verbesserte Service-Bruttomarge zurückzuführen ist. Die verbesserte Service-Bruttomarge wurde durch Umsatzmix-Effekte, den fortgesetzten Rückgang der Mobilterminierungsgebühren, Zugangsvereinbarungen mit Energieversorgern und eine einmalige Änderung der Roaming-Abrechnung unterstützt. Der Bruttogewinn im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf CHF 1223 Millionen, eine Zunahme um +2,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der Bruttogewinnzuwachs wurde teilweise wieder in die Wachstumsdynamik investiert (bereinigte operative Kosten im vierten Quartal +4,9 % im Vergleich zum Vorjahr), was den stärksten Postpaid-Nettozuwachs des Unternehmens seit 2010 unterstützte. Das bereinigte EBITDA stieg im vierten Quartal um +2,4 % (einschl. IFRS 15 +3,6 %) auf CHF 152 Millionen, was für das Geschäftsjahr 2018 ein um +2,3 % gesteigertes organisches bereinigtes EBITDA ergab (bereinigt um Sendemasten). Der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2018 verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 85 Millionen auf CHF 107 Millionen, bereinigt um die Einnahmen aus der Veräusserung der Sendemasten im letzten Jahr.

Stabile Leverage Ratio - 5 % höhere Dividende vorgeschlagen

Der Equity Free Cash Flow wurde hauptsächlich durch das Nettoumlaufvermögen bestimmt. Im Geschäftsjahr 2018 wirkten sich die höheren Mobilgerätepreise und die Begleichung von abgegrenzten Roaming-Rabatten auf das Nettoumlaufvermögen aus, nachdem das Geschäftsjahr 2017 von abgegrenzten Roaming-Rabatten und den positiven Auswirkungen der Veräusserung der Sendemasten profitiert hatte. Der Equity Free Cash Flow fiel deshalb von CHF 219 Millionen im Vorjahr auf CHF 149 Millionen. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA blieb in etwa konstant bei 1,99x, verglichen mit 1,97x am Jahresende 2017. Der Verwaltungsrat wird bei der Generalversammlung eine Dividende von CHF 4.20 pro Aktie vorschlagen, was einer Erhöhung um 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Dividende wird aus Rücklagen aus Kapitaleinlagen bezahlt.

Prognose für Geschäftsjahr 2019 mit Umsatz und bereinigtem EBITDA-Wachstum

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Umsatz zwischen CHF 1860 und 1900 Millionen und ein bereinigtes EBITDA zwischen CHF 608 und 623 Millionen erwartet. Die Prognosen erfolgen nach IFRS 15, was eine negative Auswirkung im tiefen einstelligen Millionenbereich CHF auf das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich haben wird. Diese Zahlen berücksichtigen die Auswirkungen von IFRS 16 noch nicht. Die CAPEX-Aufwendungen werden für das Geschäftsjahr 2019 in einer Bandbreite zwischen CHF 420 und 460 Millionen erwartet. Wie früher erwähnt gehören dazu Zahlungen von CHF 91 Millionen für Frequenzbänder, eine Anzahlung von CHF 61 Millionen für den Festnetzzugang an Swisscom und eine Anzahlung von CHF 16 Millionen für die Erweiterung des Netzzugangs an Energieversorger. Ohne diese Auswirkungen liegt die CAPEX-Prognose bei CHF 252 bis 292 Millionen. Dazu gehören Investitionen für eine beschleunigte 5G-Einführung, welche die Netzqualität und die Kundendynamik weiter vorantreiben und die Grundlage für mobiles Breitband in ländlichen Gebieten legen wird.

Dividendenpolitik bestätigt

Sunrise bekräftigt ihre langfristige Dividendenpolitik nach dem Grundsatz, mindestens 65 % des Equity Free Cash Flow auszuschütten, wobei dieser Wert auf 85 % erhöht werden soll, sobald das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA unter 2,0 sinkt. Sunrise strebt für den Zeitraum 2018-2020 weiterhin eine jährliche Dividendenerhöhung um 4-6 % an. Diese mittelfristige Prognose wurde im März 2018 eingeführt, um Anleger vor kurzfristiger Cashflow-Volatilität aufgrund der Zahlungen für Festnetzzugang und Frequenzbänder zu schützen. Bei Eintreffen der Prognose für 2019 wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zwischen CHF 4.35 und 4.45 pro Aktie vorschlagen, zahlbar im Jahr 2020 aus Rücklagen aus Kapitaleinlagen.

Ergänzende Ergebnistabelle für das Geschäftsjahr 2018

Umsatz (in Millionen CHF) Geschäftsjahr 2017 ohne IFRS 15 Geschäftsjahr 2018 einschl. IFRS 15 Geschäftsjahr 2018 ohne IFRS 15 Jahresvergleich einschl. IFRS 15 Jahresvergleich ohne IFRS 15 Mobilfunkdienste 1231 1271 1271 3,2 % 3,3 % Festnetzdienste 378 325 325 (14,0 %) (14,0 %) Festnetzinternet 245 280 279 14,5 % 14,1 % Gesamtumsatz 1854 1876 1876 1,2 % 1,2 % Serviceumsatz (Total ohne Hubbing & Hardware) 1470 1501 1503 2,1 % 2,3 % Bruttogewinn 1193 1219 1223 2,2 % 2,5 % EBITDA 592 602 596 1,7 % 0,6 % Bereinigtes EBITDA 601 601 595 (0,1 %) (1,1 %) Bereinigt um Masten 3,4 % 2,3 % Nettogewinn 505 107 (78,8 %) Ohne Gewinne durch Veräusserung der Sendemasten 85 107 25,5 % Equity Free Cash Flow 219 149 (32,2 %)

Sie finden den IFRS-Bericht, die Investorenpräsentation und weitere Informationen unter www.sunrise.ch/reports (http://www.sunrise.ch/reports).

