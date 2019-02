Das Keio Plaza Hotel Tokyo, eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, wird ein besonderes "Kirschblütenfest (Sakura-Fest)" mit Gerichten feiern, die von unseren Chefköchen speziell zubereitet und den "Sakura"-Kirschblüten nachempfunden wurden. Sie werden vom 1. März (Freitag) bis zum 30. April (Dienstag) 2019 in acht unserer Hotelrestaurants serviert, darunter u. a. dem französischen, dem italienischen, dem chinesischen, dem Kaiseki- und dem koreanischen Restaurant. Der Frühling in Japan ist eine Jahreszeit, in der zahlreiche glückverheißende Ereignisse stattfinden, etwa College-Beginn und -Abschluss und der Eintritt der neuen Absolventen ins Arbeitsleben. Mit den besonderen Gerichten auf unseren Speisekarten sollen unsere Gäste diese freudigen Ereignisse feiern können. Unsere Restaurants werden außerdem Sonderwünsche neben den Gerichten erfüllen, etwa besondere Drinks und speziell gebackene Kuchen. Außerdem sollen große, prächtige Blumenarrangements mit Kirschblüten gezeigt werden. Diese werden zur Freude aller Gäste einen perfekten Rahmen für Erinnerungsfotos bieten. Zwischen dem 30. März (Samstag) und dem 15. April (Montag) 2019 wird in der Hauptlobby im dritten Stock ein prächtiges, fünf Meter hohes Blumenarrangement basierend auf der "Sakura" zu sehen sein.

Sakura cherry blossoms will be displayed throughout the hotel to represent arrival of spring with sakura exhibition and delectable foods using spring ingredients. (Photo: Business Wire)

Die "Sakura"-Kirschblüten, die zwischen März und April blühen und die symbolträchtigste Repräsentation des Frühlings in Japan darstellen, sind für viele internationale Touristen eine der Hauptattraktionen geworden. Angesichts des kurzen Zeitraums, in dem die Sakura blühen ein bis zwei Wochen werden unsere Hotelrestaurants den Kirschblüten nachempfundene Speisen zubereiten, damit unsere Gäste die festliche Stimmung der Kirschblütenzeit in vollen Zügen genießen können.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 20 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns wegen unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Services finden Sie auf unserer Website sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

