Die Unternehmen, die sich der Blockchain-basierten Handelsplattform Vakt angeschlossen haben, sind für zwei Drittel aller Abschlüsse in den wichtigsten Rohölklassen der Nordsee verantwortlich. Dies zeigt die Vorreiterrolle des Rohstoffhandels bei der neuen Technologie.

TOP-Meldung Nordsee: Mehrheit der Rohöl-Firmen nutzt Blockchain-Plattform Vakt Vakt, das von einer Gruppe von Ölkonzernen und Handelshäusern unterstützt wird, will die papiergestützte Verarbeitung von physischen Rohstoffgeschäften mithilfe von Blockchain digitalisieren. Etienne Amic, Vakts neu ernannter Chief Executive, sagte, die Plattform habe vor ihrem offiziellen Start am Dienstag bei der International Petroleum Week, einem jährlichen Treffen der Ölindustrie in London, vier neue Kunden gewonnen.