Die Familie Cathels der Firma N&A unterzeichnete auf der Fruitlogistica in Berlin die Swing®-Vermarktungslizenz für Australien. Das australische Unternehmen N&A der Cathels-Familie war mit Rob in Berlin zur offiziellen Vertragsunterzeichnung der Swing®-Lizenz, sowie zum jährlichen Swing® Global Meeting vertreten. Ian, Hannah und Rob Cathels in Batlow. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...