Lidl verbessert die Versorgung in der Münchner Innenstadt: Der Lebensmittelhändler hat am 25. Februar eine neue Filiale im denkmalgeschützten Gebäude Zweibrückenstraße 8, unweit des Isartors, eröffnet. Durch das flexible Filialkonzept gelingt es dem Unternehmen, den Kunden das gewohnte "Look and Feel" einer Lidl-Filiale zu bieten. Lidl eröffnet...

Den vollständigen Artikel lesen ...