"Tageszeitung" über Bilanz der Bayer AG:

"Dass der Chemiekonzern Bayer jetzt seinen Aktionären so viel wie noch nie zahlen will, ist verwerflich. Denn der Vorstand schlägt vor, den Eigentümern insgesamt 2,6 Milliarden Euro Dividende zu überweisen - das ist fast eine Milliarde mehr, als das Unternehmen im ganzen vergangenen Jahr verdient hat. Der Gewinn ist um sage und schreibe 77 Prozent eingebrochen. Und nach der Übernahme des US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto will der Konzern 12.000 Stellen streichen. ... Am Ende werden die Wohltaten für die Anteilseigner und das Top-Management Tausende Beschäftigte und Kunden bezahlen. Die Belegschaft verliert Jobs. Die Bauern müssten zahlen, wenn Bayer seine gewachsene Macht auf dem Saatgut- und Pestizidmarkt nutzt, um die Preise zu erhöhen. Das muss der Staat verhindern. Er sollte die Bayer-Agrarsparte in mehrere Unternehmen aufteilen, die sich Konkurrenz machen und nicht so profitorientiert wie der jetzige Konzern sind."/be/DP/he

