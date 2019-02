"Badisches Tagblatt" zu Feinstaub-Studie:

"Sicher steckt eine Menge Arbeit in dieser Studie und niemand muss an der Seriosität der Forscher zweifeln. Doch die Zahlen suggerieren eine Exaktheit, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Feinstaub belastet die Gesundheit - gleiches gilt aber auch für Lärm, zuviel Alkohol, zuwenig Bewegung, Stress im Beruf et cetera. Wollte man all diese Faktoren in einer Studie statistisch zusammenführen, wäre das wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Für die politische Diskussion bringt der jüngste Bericht des ICCT daher wenig. Der Gesetzgeber wird auch künftig vor einer schwierigen Aufgabe stehen, wenn es um Schadstoff-Grenzwerte geht: Die Gesundheit der Bürger zu schützen, ohne technologisch unrealistische Vorgaben zu machen, ist ein komplexes Unterfangen. Plakativ mit Todes-Zahlen zu hantieren, hilft dabei nicht weiter."/be/DP/he

AXC0018 2019-02-28/05:35