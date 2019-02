"Mannheimer Morgen" zu Venezuela/Kolumbien:

"Ein Sprichwort besagt, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen die vier anderen auf dich. In der Venezuela-Krise passiert gerade genau das. Das Land, das sich am heftigsten echauffiert, ist das Nachbarland Kolumbien. Doch ein Land, das so viele Probleme mit Menschenrechten hat, eignet sich nicht als Richter über Venezuela. Vielleicht schlägt nun die Stunde eines anderen Landes. Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Labrador sagte bereits: "Um Frieden zu erreichen, sind die Türen in unserem Land offen, um Gespräche zu führen"./be/DP/he

