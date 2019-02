Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gehen Donnerstag (14.00) in die wohl entscheidende Phase. In Potsdam kommen die Spitzenvertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, des Beamtenbunds dbb und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Einen Abschluss im Verlauf des Wochenendes hielten die Verhandlungspartner für möglich. Mit umfangreichen Warnstreiks hatte die Gewerkschaft in den vergangenen Tagen Druck gemacht.

Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder außer Hessen unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Der Abschluss solle zudem auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden./bw/DP/stw

