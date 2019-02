FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures zeigen sich am Donnerstag zum Ende des Nachthandels knapp behauptet. Der März-DAX gibt 9 Punkte nach auf 11.479,5 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 11.498,5 und das Tief bei 11.472 Punkten. Umgesetzt worden sind gut 1.300 Kontrakte.

Marktteilnehmer sehen den DAX-Future in einem Dreieck, gekennzeichnet vom kurzfristigen Aufwärstrend bei 11.320 und vom mittelfristigen Abwärtstrend bei etwa 11.570 Punkten Widerstand. Sollte der Future nach oben ausbrechen, gilt ein Anlauf an die Widerstandszone bei 11.800 Punkten als möglich.

Negativ gesehen wird das Umsatzverhalten: Sollten der Umsatz in der Konsolidierung deutlich zunehmen und der kurzfristige Aufwärtstrend brechen, ginge der trendbestätigende Charakter nach oben verloren. Das deute sich aber aus derzeitiger Sicht nicht an, heißt es am Markt. Für eine Fortsetzung der Erholung spreche unter anderem die gute Marktbreite.

February 28, 2019

