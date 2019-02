Beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi hat es eine Planänderung gegeben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte am Donnerstag, die Pressekonferenz Trumps zum Abschluss des Gipfels werde um zwei Stunden auf 14.00 Uhr (Ortszeit/8.00 Uhr MEZ) vorgezogen. Zu der Zeit war nach dem bisherigen Ablaufplan des Weißen Hauses eigentlich die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim geplant. Zunächst war unklar, ob es noch eine gemeinsame Erklärung geben wird.

Sanders sagte am Mittag, die Verhandlungen Trumps und Kims dauerten an. Trump werde aber demnächst in sein Hotel zurückkehren. Trumps Rückreise in die USA ist noch am Donnerstag geplant./cy/DP/jha

