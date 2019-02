Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern bietet 5,2 Milliarden Euro für den US-Halbleiterzulieferer Versum. Doch es gibt einen weiteren Interessenten.

Der Darmstädter Merck-Konzern will mit einer Milliardenübernahme in den USA sein Geschäft mit der Elektronikindustrie ausbauen. Das Dax-Unternehmen hat ein Auge auf den amerikanischen Halbleiterzulieferer Versum Materials geworfen und bietet 5,9 Milliarden Dollar in bar (knapp 5,2 Mrd Euro), wie Merck mitteilte. Versum reagierte zurückhaltend.

Dabei scheuen die Darmstädter auch einen Bieterwettbewerb nicht: An Versum hatte Ende Januar auch der US-Spezialchemiekonzern Entegris Interesse signalisiert, er will das Unternehmen für vier Milliarden Dollar übernehmen. Die beiden Firmen streben an, sich per Aktientausch bis Jahresende zusammenzuschließen.

Diese Offerte will Merck nun übertrumpfen: Das Angebot von 48 Dollar je Aktie entspreche einer Prämie von fast 52 Prozent auf den Aktienkurs von Versum vor der Ankündigung der Entegris-Transaktion und sei damit "deutlich überlegen". Gemessen am aktuellen Aktienkurs von Versum bedeute die Offerte einen Aufschlag von 15,9 Prozent. "Unser attraktiver Vorschlag für einen Barkauf an die Aktionäre von Versum zeigt, dass wir fest entschlossen sind, diese Transaktion erfolgreich abzuschließen", sagte Merck-Chef Stefan Oschmann.

Versum reagierte zunächst ...

