In den Bereichen Energie- und Ressourcenschonung steht die Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen in den letzten Jahren im Fokus der Forschung. Verschiedene Maßnahmen wie Motoroptimierung, Metallersatz durch Kunststoffe zur Gewichtsreduzierung und die Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen wurden konsequent umgesetzt. Eine weitere vielversprechende Maßnahme zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz ist das Reduzieren des Rollwiderstands der Reifen. Dieser trägt etwa 10 Prozent zum gesamten Kraftstoffverbrauch bei. Das mögliche Einsparpotential ist damit hoch.

Rollwiderstand als Schlüssel für mehr Effizienz

Vor diesem Hintergrund wurden viele Anstrengungen unternommen, um neue Materialien zu entwickeln, die den Rollwiderstand von Reifen reduzieren. In letzter Zeit wird beispielsweise in den Reifenlaufflächen anstelle von Ruß feine Kieselsäure (Silika) verwendet, welche die Balance zwischen Kraftstoffeinsparung und Bremsleistung auf nasser Fahrbahn drastisch verbessern kann. Reifen mit einer mit Kieselsäure gefüllten Lauffläche werden in den letzten Jahren häufig verwendet. Durch lebendige anionische Polymerisation hergestellter lösungspolymerisierter Styrol-Butadien-Kautschuk (S-SBR) wird aufgrund seiner Fähigkeit, den Rollwiderstand von Reifen zu reduzieren, häufig in Kieselsäure-Reifenlaufflächen eingesetzt. Hauptanforderungen an das Reifenprofil sind ein niedriger Rollwiderstand, Nasshaftung und Abriebfestigkeit. Diese drei Eigenschaften stehen in einem Konfliktverhältnis zueinander, und werden häufig als "magisches Dreieck" bezeichnet. Durch SBR können diese Eigenschaften verbessert werden.

E-SBR und S-SBR schaffen Flexibilität

Mit Emulsion SBR (E-SBR) und Lösungs-SBR (S-SBR) werden zwei verschiedene SBR-Typen für

Reifenlaufflächen verwendet. Die grundlegenden Eigenschaften dieser beiden Typen sind in Tabelle 1 dargestellt. Der entscheidende Vorteil von S-SBR ist seine

Flexibilität beim Polymerdesign. So kann beispielsweise der Styrolgehalt von S-SBR bis zu einem Level von 90 Prozent und der Vinylgehalt zu bis zu 80 Prozent gesteuert werden. Darüber hinaus sind die Polymerstruktur und die Molekulargewichtsverteilung von S-SBR leicht zu kontrollieren. Ein weiterer Vorteil von S-SBR ist, dass eine funktionelle Gruppe einfach hinzugefügt werden kann. In den 1970er Jahren berichtete Uraneck bereits über die Funktionalisierungstechnologie für SBR mit Zinn. Seitdem wurde ein beachtlicher Umfang an Studien über funktionalisierten SBR veröffentlicht. ...

