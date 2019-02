Das passierte kürzlich in Zürich, nachdem eine kleine Pharmafirma mit dem Produkt Idebenone den Durchbruch in der Langzeitbehandlung von Funktionsstörungen der Lunge bzw. des Atmens bekanntgab. Der etwas komplizierte Sachverhalt ist nicht zu erläutern aber die Wirkung: Mit diesem Produkt könnte es möglich sein, die erheblichen Atemprobleme sehr vieler Menschen gravierend zu verbessern. Das hängt auch mit dem Muskelschwund in den Atmungsorganen zusammen. Wie auch immer: SANTHERA ist noch ein Winzling, kann im Erfolgsfall aber 1,4 Mrd. Euro Umsatz erreichen und die Börsenkapitalisierung beträgt zur Zeit rund 200 Mio. Franken. Jetzt ist Fantasie gefragt: Ist es wirklich ein Durchbruch oder eine der vielen Versuche in der Pharmazeutik, die am Ende doch nicht das große Glück bringen? Jedenfalls: Im Erfolgsfall würde SANTHERA zum Marktführer in der Duchenne-Muskeldystrophie werden. Mitspielen lohnt sich, wenigstens mit einem kleinen Betrag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info