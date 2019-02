The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26853 ERSTE GP BNK 19/23MTN1617 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A26895 ERSTE GP BNK 19/25MTN1618 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002638196 KBC GROEP 19/UND. FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CA135087D358 CDA 2048 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA135087F254 CDA 2021 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087G328 CDA 2022 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087G732 CDA 2022 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087H722 CDA 2051 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087H987 CDA 2023 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087J397 CDA 18/29 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087TZ75 CDA 2021 A 39 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087UE28 CDA 2021 01.06 BD01 BON CAD N

CA XFRA CA135087UM44 CDA 2022 01.06 BD02 BON CAD N

CA XFRA CA135087YQ12 CDA 2041 BD02 BON CAD N

CA XFRA CH0465044631 BMW INT. INV 19/27 MTN BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7NQ5 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGR1 DZ BANK CLN E.9615 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGS9 DZ BANK CLN E.9616 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGT7 DZ BANK CLN E.9617 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGU5 DZ BANK CLN E.9618 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGV3 DZ BANK CLN E.9619 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0Q4L8 DEKA MTN SERIE 7644 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0Q4M6 DEKA MTN SERIE 7645 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0Q4N4 DEKA MTN SERIE 7646 BD02 BON EUR N