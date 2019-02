FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.298 EUR

B14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD 0.021 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.159 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.114 EUR

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.202 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.060 EUR

NAPN XFRA CA65704X1096 NORTH AMER. PALL. 0.020 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.067 EUR

8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.044 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.272 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.211 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.053 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.274 EUR

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01 0.023 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.140 EUR

83S1 XFRA GB00BFWK4V16 SSP GROUP LS-,01033333 0.063 EUR

NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.158 EUR

5IG XFRA GB00B0CM0C50 IDEAGEN PLC LS -,01 0.001 EUR

XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %

729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.154 EUR

CBZ XFRA AU000000CAA9 CAPRAL LTD. 0.006 EUR

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.176 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.176 EUR

PIJ XFRA AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD 0.082 EUR

M7Q5 XFRA GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10 0.529 EUR