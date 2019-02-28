DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF SPPI IE00BYSZ5W11 BAW/UFN
SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF SPP5 IE00BYSZ5S74 BAW/UFN
SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF SYB6 IE00BYSZ5Y35 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF SPPI IE00BYSZ5W11 BAW/UFN
SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF SPP5 IE00BYSZ5S74 BAW/UFN
SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF SYB6 IE00BYSZ5Y35 BAW/UFN