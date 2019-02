TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen überwiegen am Donnerstag im späten Geschäft moderate Abgaben. Allerdings halten sich einige Börsen auch im Plus. Flächendeckenden Abgabedruck attestieren Händler nicht. Schwache Daten aus China belasten das Sentiment, zudem äußerte sich der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer eher zurückhaltend zum Stand der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche, allerdings stellte er die Rücknahme der US-Zölle auf chinesische Importe in Aussicht. Immerhin signalisiert die Geopolitik etwas Entspannung.

Händler verweisen auf Gesprächsangebote des pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan an die Adresse Indiens im Kaschmir-Konflikt, dessen Eskalation am Vortag noch belastet hatte. Auch das Gipfeltreffen in Hanoi zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un trage etwas zur Beruhigung bei.

Wenig Kauflaune entfachen dagegen die Wirtschaftsdaten des Tages. In Japan enttäuschen die Industrieproduktion, in China die Einkaufsmanagerindizes. Die Aktivitäten des verarbeitenden Gewerbes in China sind im Februar auf das niedrigste Niveau seit drei Jahren gefallen. Der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex sank zudem deutlicher als von Volkswirten erwartet und deutet auf eine anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft hin. Auch der separat erhobene Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und Bau zeigte Schwäche.

Schwache Daten drücken China-Kurse

Im chinesischen Kernland fallen die Aktienkurse zunächst, zeigen sich im späten Geschäft nach einer Zwischenerholung leichter. Der Schanghai-Composite verliert 0,5 Prozent auf 2.938 Punkte, in der Sonderverwaltungszone Hongkong haben die Kurse ins Plus gedreht. Der HSI zeigt sich gut behauptet. SHK Properties geben nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 0,8 Prozent nach. Die Versicherungstitel Ping An legen um 0,8 Prozent zu, die Sparte Good Doctor hat ihren Verlust eingegrenzt.

Der Nikkei-225 gibt um 0,4 Prozent auf 21.465 Punkte nach - trotz eines auf Tagessicht deutlich gefallenen Yen. Allerdings steigt die japanische Währung am Morgen wieder etwas und drückt auf die Kurse. Die schwache Industrieproduktion sorge ebenfalls nicht für Kauflaune.

In Australien hat der Leitindex 0,3 Prozent fester geschlossen. Feste Finanzwerte stützten den Markt. Rio Tinto kletterten im Rohstoffsektor um 1,1 Prozent auf ein Zehnjahreshoch, nachdem der Bergbaukonzern seine Viertquartalszahlen vorgelegt hat. Nach einem Gewinnsprung schüttet der Konzern eine Sonderdividende aus.

In Südkorea präsentieren sich die Kurse mit leichterer Tendenz. Die Industrieproduktion fiel auf Monatssicht besser als gedacht aus, auf Jahressicht aber schwächer. Die südkoreanische Notenbank hat ihr Leitzinsniveau derweil bestätigt, Analysten rechnen im gesamten Jahr nicht mit einer Anhebung. Insofern sei der Schritt nicht überraschend gekommen, heißt es im Handel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.169,00 +0,30% +9,26% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.402,68 -0,71% +6,93% 07:00 Kospi (Seoul) 2.205,02 -1,33% +8,03% 07:00 Schanghai-Comp. 2.937,12 -0,57% +17,77% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.772,77 +0,05% +11,17% 09:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +6,80% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.226,76 -0,72% +6,29% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.709,22 -0,25% +1,35% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% -0,96% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1375 +0,0% 1,1372 1,1395 -0,8% EUR/JPY 126,08 -0,1% 126,18 125,79 +0,3% EUR/GBP 0,8549 +0,1% 0,8545 0,8582 -5,0% GBP/USD 1,3304 -0,0% 1,3307 1,3277 +4,4% USD/JPY 110,84 -0,1% 110,95 110,39 +1,1% USD/KRW 1121,40 +0,3% 1118,25 1118,18 +0,6% USD/CNY 6,6814 -0,1% 6,6872 6,6797 -2,9% USD/CNH 6,6829 +0,0% 6,6823 6,6788 -2,7% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8491 7,8497 +0,2% AUD/USD 0,7143 +0,0% 0,7140 0,7170 +1,4% NZD/USD 0,6845 +0,0% 0,6844 0,6879 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.812,50 +1,0% 3.775,00 3.809,75 +2,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,84 56,94 -0,2% -0,10 +23,4% Brent/ICE 66,13 66,39 -0,4% -0,26 +21,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,41 1.319,84 -0,1% -1,44 +2,8% Silber (Spot) 15,73 15,80 -0,4% -0,07 +1,5% Platin (Spot) 865,00 869,00 -0,5% -4,00 +8,6% Kupfer-Future 2,95 2,96 -0,2% -0,01 +12,3% ===

