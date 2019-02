IRW-PRESS: Eyecarrot Innovations Corp.: Binovitm by Eyecarrot schließt Partnerschaft mit Azure Databricks, einer von Microsoft entwickelten Plattform für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz

28. Februar 2019, Eyecarrot Innovations Corp. (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) freut sich bekannt zu geben, dass die von Microsoft (Nasdaq:MSFT) entwickelte Plattform für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, Azure Databricks, vom Unternehmen bereits verwendet wird. Im Anschluss an das Partnerabkommen mit Microsoft als Mitglied des BizSpark Plus Program (Gesamtwert von Dienstleistungen, Software und Support: 500.000 Dollar) wird BinoviTM by Eyecarrot die Plattform Azure Databricks zur Optimierung seiner Big-Data-Analyselösungen bzw. seiner Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz nutzen.

Diese neue Infrastruktur bietet ein modernes Datenlager, in dem sämtliche Unternehmensdaten jeglichen Formats nahtlos zusammengefügt werden, um allen Binovi-Nutzern fachliche Einblicke, Betriebsberichte sowie moderne Analysemethoden an die Hand zu geben. BinoviTM ermöglicht ab sofort eine fortschrittliche Analyse von Big Data, indem es durch Nutzung modernster Instrumente des maschinellen Lernens unser Datenmaterial in umsetzbare Ergebnisse umwandelt. Diese Architektur eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, beliebige Daten aller Formate zu kombinieren sowie Modelle des maschinellen Lernens zu entwickeln und zu implementieren.

Die Hauptkomponente für die Installation dieses Systems ist die Schaffung eines gemeinsamen kollaborativen Arbeitsbereichs, in dem Datentechniker, Datenforscher und Geschäftskunden zusammenarbeiten und sich über gemeinsame Projekte als Team austauschen. Anschließend werden auf einfache Weise KI-Modelle entwickelt und bedarfsgerecht implementiert, mit denen das sogenannte Deep Learning (vertieftes Lernen) optimiert wird. BinoviTM by Eyecarrot ist derzeit auf mehr als vier Kontinenten erhältlich; weltweit sind immer noch mehr als 5000 Vorgängergeräte im Einsatz. Indem das Unternehmen sein Datenerfassungsinstrumentarium rund um das menschliche Sehorgan und dessen Interaktion mit dem Körper, Gleichgewichtssystem und Gehirn erweitert, kann durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz der Wert der Big Data des Unternehmens rasch und signifikant gesteigert werden.

Unsere Vision ist es, eine Struktur des maschinellen Lernens zu schaffen, welche die Programmierschnittstellen von Apple (NASDAQ:AAPL) nutzt, um Daten auf mobilen Geräten zu sammeln, zu filtern und aufzubereiten und diese sozusagen an unsere Azure-Infrastruktur 'weiterreicht', um sinnstiftende Inhalte quer über verschiedene datenerfassende Geräte zu erzeugen und uns so tiefe Einblicke in unsere umfangreichen Datensätze zu ermöglichen, meint CTO Salim Mithani, PhD.

Über Eyecarrot

Die Plattform BinoviTM by Eyecarrot ist eine innovative Technologielösung für das Gesundheitswesen, bei der Software, Hardware, Datenmaterial und Fachwissen gebündelt werden. BinoviTM bietet den Optikern Unterstützung, Fehlsichtigkeiten bei Patienten im eigenen Geschäftslokal bzw. nach ärztlicher Verordnung zuhause zu behandeln und so besser auf die Therapieanforderungen von Patienten eingehen und diese optimieren zu können. Weltweit leidet jeder vierte Mensch an Fehlsichtigkeiten, die über Probleme mit der Sehschärfe hinausgehen. Ziel ist es, diesen Menschen zu helfen. Das Unternehmen beschreitet bei der Einbindung von Gesundheitsdienstleistungen in Zusammenhang mit Fehlsichtigkeiten neue Wege und bemüht sich aktiv darum, die größten Herausforderungen im Gesundheitssystem zu lösen.

