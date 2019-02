Die RoodMicrotec GmbH hat mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS und der EBV Elektronik GmbH ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, in dem sie die Zusammenarbeit bei der Produktion und Vermarktung von Fraunhofer ready-to-use-Chip-IP bekannt gibt.

EBVchips wird mit seiner Marketing- und Vertriebsplattform zur Zusammenarbeit beitragen. RoodMicrotec übernimmt die komplette Logistik, Qualitätssicherung, technische Umsetzung und Projektmanagement von der ersten Idee bis zur Lieferung von Serienteilen.

Die Zusammenarbeit umfasst neue ASSP-Bauelemente (anwendungsspezifisches Standardprodukt) für Industrie-, Logistik- und Hausgeräteprodukte. Das erste von zwei Produkten ist das RFicient. Diese IC-Lösung ermöglicht es den Kunden, den Stromverbrauch von z.B. IoT-Anwendungen zu optimieren und die Lebensdauer der Batterie drastisch zu erhöhen.

RoodMicrotec ist Experte auf dem Gebiet schlüsselfertiger Dienstleistungen für anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Durch das Engagement in der Produktion und Lieferung von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sieht das Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, seine SCM-Dienstleistungen einem breiteren Kundenkreis anzubieten.

"Während ASICs für eine bestimmte Anwendung für einen einzelnen Kunden entwickelt und verwendet werden, decken ASSPs typischerweise einen Anwendungsbereich ab, einschließlich einer Reihe von Produkten für verschiedene Endkunden. Dies wird zu deutlich höheren Mengen führen, die von uns produziert und gesteuert werden", sagt Reinhard Pusch, COO von RoodMicrotec.

Über

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Die Forschungsaktivitäten werden von 72 Instituten und Forschungseinheiten an Standorten in ganz Deutschland durchgeführt. Die Fraunhofer-Gesellschaft beschäftigt 25.000 Mitarbeiter, die mit einem jährlichen Forschungsbudget von mehr als 2,3 Milliarden Euro arbeiten. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS ist eine der weltweit führenden anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen für mikroelektronische und IT-Systemlösungen und Dienstleistungen. Es ist das größte aller Fraunhofer-Institute. Das Fraunhofer IIS entwickelt, implementiert und optimiert Prozesse, Bauelemente und Systeme bis zur Einsatzbereitschaft und Marktreife.

EBV Elektronik wurde 1969 gegründet und ist einer der führenden Spezialisten in der europäischen Halbleiterdistribution. Als Halbleiterspezialist bietet EBV einem breit gefächerten Kundenstamm umfassende Anwendungsunterstützung, Value -Added-Dienstleistungen und Logistiklösungen.

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Zwolle, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

Anhang