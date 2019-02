Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind zu Jahresbeginn spürbar schwächer gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Einfuhrpreise 0,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Dezember war der Anstieg noch doppelt so hoch. Im Monatsvergleich gingen die Importpreise um 0,2 Prozent zurück.

Unterdurchschnittlich verteuerten sich zu Jahresbeginn importierte Investitions- und Vorleistungsgüter. Über dem Durchschnitt lag dagegen der Preiszuwachs von eingeführten Verbrauchsgütern. Energie war 1,4 Prozent teurer als vom einem Jahr. Ohne Energie verteuerten sich Importgüter um 0,7 Prozent./bgf/jha/

