Die Privatbank Berenberg hat Beiersdorf nach einem angekündigten Strategieprogramm und den damit verbundenen Investitionen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 83 Euro gesenkt. Zwar sinke damit die Profitabilität des Konsumgüterkonzerns auf das Niveau des Jahres 2015, doch nach dem deshalb erfolgten Kurseinbruch dürfte weitere Kursverluste nun begrenzt ausfallen, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verschob ihr Bewertungsmodell zudem nun weiter in die Zukunft./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 06:49 / GMT

