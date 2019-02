FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Evotec erhält aus der Zusammenarbeit mit Bayer eine Meilensteinzahlung von 3 Millionen Euro. Es sei eine weitere vielversprechende Substanz in eine klinische Phase-II-Studie zur Behandlung von chronischem Husten überführt worden, teilten die Hamburger mit. Eine erste Substanz in derselben Indikation war bereits vergangenes Jahr in eine Phase-II-Studie übergegangen.

Chronischer Husten ist eine Erkrankung, die nach Evotec-Aussage das Leben von etwa 10 Prozent der Weltbevölkerung erheblich beeinträchtige, und für die es aktuell keine zugelassenen ursächlichen Therapien gebe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 02:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.