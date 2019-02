Der heiße Sommer hat Zalando laut eigener Aussage stark zugesetzt. Doch durch einen "Schlussspurt im letzten Quartal" hat das Unternehmen die eigenen Ziele erreicht und stellt für 2019 weiteres Wachstum in Aussicht.

Europas größter Online-Modehändler Zalando will nach einem guten Weihnachtsgeschäft im laufenden Jahr wieder stärker wachsen. Es werde ein Umsatzplus am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent angepeilt, teilte das Berliner Unternehmen am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse um ein Fünftel auf 5,4 Milliarden Euro geklettert und damit weniger als in vorangegangenen Jahren. Zalando hatte vor allem der lange und heiße Sommer sowie der dadurch verspätete Start in die Herbst- und Wintersaison zu schaffen gemacht. "2018 hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...