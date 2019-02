Es ist manchmal ganz interessant, sich auch das anzuschauen, was Unternehmen auf ihren Instagram-Accounts posten. Beispiel Deutsche Telekom - die gerade beim MWC (= World Mobile Congress) in Barcelona recht aktiv ist. Dort ist auch der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges vor Ort, wo er sich z.B. mit dem CEO der südkoreanischen SK Telecom getroffen hat. Beide Unternehmen kündigten einen Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft an. Für die Deutsche Telekom ist da das technische Wissen von SK Telecom ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...