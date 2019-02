Von 61 Euro bis 22 Euro, inzwischen 31 Euro - so sieht das Comeback von ISRA-Vision, ein Mitglied des Tech-Dax, aus. Dieser Spezialist für maschinelles Sehen legte bereits deutlich zu, aber ist das ehemalige Top-Niveau von rund 60 Euro wirklich zu erreichen? Das ist es durchaus, wenn die Ergebnisse stimmen. Lediglich die fantasievolle Bewertung war zu hoch in so kurzer Zeit. Ein Kurs von 60 lässt sich in 2020 vielleicht 2021 realistisch erreichen und das wären noch rund 100 %. Jedenfalls deutlich besser als das, was wir auf dem Sparbuch bekommen. Mehrere Firmen dieser Art stehen vor dem gleichen Sachverhalt. Wir konzentrieren unsere Einschätzung auf mindestens 20 bis 25 Titel dieser Art in den nächsten Wochen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info