PUMA SE: PUMA und City Football Group geben weltweite langjährige Partnerschaft bekannt DGAP-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung PUMA SE: PUMA und City Football Group geben weltweite langjährige Partnerschaft bekannt 28.02.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PUMA und City Football Group geben weltweite langjährige Partnerschaft bekannt Das Sportunternehmen wird Manchester City, einen der führenden Clubs der Welt, sowie vier weitere Clubs der City Football Group ausstatten Herzogenaurach/ Manchester, 28. Februar 2019- Das Sportunternehmen PUMA und die City Football Group haben eine weltweite Partnerschaft unterzeichnet, bei dem PUMA den amtierenden englischen Meister Manchester City sowie Schwesterclubs in Australien, Spanien, Uruguay und China ausstatten wird. Ab Juli 2019 wird PUMA zum offiziellen Partner von Manchester City, Melbourne City FC, Girona FC, Club Atlético Torque und Sichuan Jiuniu FC, und stattet alle Teams im Männer-, Frauen- und Jugendfußball aus. "PUMAs Partnerschaft mit der City Football Group ist die größte, die wir jemals eingegangen sind - sowohl was Ausmaß als auch Ambitionen betrifft," sagt Bjørn Gulden, CEO von PUMA. "Wir sind begeistert darüber, mit der City Football Group zusammenzuarbeiten, die mit ihrem Erfolg und ständigen Innovationen neue Maßstäbe gesetzt hat, sowohl auf dem Fußballplatz als auch abseits davon. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Messlatte für innovative Partnerschaften im Fußball höher zu legen, indem wir das Modell einer Partnerschaft neu definieren. Wir werden die Performance im Sport sowie die Kultur rund um den Fußball, wie in den Bereichen der Musik, des Gamings und der Mode, maximieren, um die Fangemeinden der Teams anzusprechen und zu inspirieren." "Mit dieser Partnerschaft wird ein neues, spannendes Kapitel der City Football Group geschrieben," sagt Ferran Soriano, CEO der City Football Group. "Unser Vertrag mit PUMA, der fünf Vereine auf vier Kontinenten abdeckt, wird als Vorlage für weltweite Partnerschaften im Sport dienen, aber gleichzeitig auch für die Fans auf lokaler Ebene relevant und authentisch sein. PUMA teilt mit uns unsere Sichtweise, sich Herausforderungen zu stellen und wir freuen uns auf eine, wie wir glauben, zukunftsweisende Partnerschaft." Die Partnerschaft zwischen PUMA und der City Football Group wird durch die gemeinsamen Werte wie Authentizität, Innovation und die große Liebe zu schönem Fußball geprägt. Diese Werte werden die Partnerschaft dazu anspornen, den Sport auch abseits des Platzes zu verändern, um neue Wege zu finden, die die Gemeinschaft, die Teams und den Fußball voranbringen und die Fans auf lokaler und globaler Ebene vereinen. PUMA und Manchester City sind bereits durch mehrere Spielerpartnerschaften miteinander verbunden. Caroline Weir, Pauline Bremer und Nikita Parris in der Frauenmannschaft sind ebenso bei PUMA unter Vertrag wie der Captain der Herrenmannschaft Vincent Kompany, Mittelfeldspieler David Silva und Stürmer Sergio Agüero. Letzterer erzielte in den Schlusssekunden des letzten Spiels der Cityzens in der Saison 2011/2012 das Tor, mit dem City den ersten von drei Meistertiteln in der jüngeren Geschichte des Clubs gewann. Medienkontakt: Kerstin Neuber - Senior Head of Communications - PUMA SE - +49 9132 81 2984 - kerstin.neuber@puma.com Stephanie Toman - Head of Marketing Communications - City Football Group - +447736 464316 - stephanie.toman@cityfootball.com 28.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 81 0 Fax: +49 9132 81 2246 E-Mail: investor-relations@puma.com Internet: www.puma.com ISIN: DE0006969603 WKN: 696960 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782091 28.02.2019 ISIN DE0006969603 AXC0109 2019-02-28/09:00