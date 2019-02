Der Maschinenbauer Isra Vision kann sich zum Jahresauftakt über eine starke Nachfrage seiner Kunden freuen. Das Unternehmen rechnet auch im weiteren Jahresverlauf mit einer anhaltend guten Auftragslage, will das eigene Wachstum aber auch durch eine Übernahme anschieben. Aktuell würden mehrere Zielunternehmen überprüft, einige schon im weit fortgeschrittenen Stadium, teilte die auf industrielle Bildverarbeitung spezialisierte Isra Vsion am Donnerstag in Darmstadt mit.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2018/19 hätten sich die Geschäfte in nahezu allen Regionen positiv entwickelt, hieß es weiter. Der Umsatz kletterte um 10 Prozent auf 34,2 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis erhöhte sich um 11 Prozent auf 6,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand stieg auf rund 96 Millionen Euro burtto, nach 83 Millionen ein Jahr zuvor. Die starke Nachfrage lasse auch in den kommenden Monaten eine Fortsetzung der guten Auftragslage erwarten, betonte das Unternehmen.

Isra Vision geht für das Gesamtjahr von einem Wachstum aus eigener Kraft bei Umsatz und Ergebnis im unteren zweistelligen Prozentbereich aus. Dank eines "potenziell schon in Kürze zu erwartenden Abschluss" eines Zukaufsprojekts sollte das Wachstum noch höher ausfallen./tav/jha/

ISIN DE0005488100

AXC0110 2019-02-28/09:02