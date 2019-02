Differenzen über den Abbau der Atomanlagen in Nordkorea haben zum vorzeitigen Ende des Gipfels von US-Präsident Donald Trump mit Machthaber Kim Jong Un beigetragen. Trump berichtete am Donnerstag vor Journalisten in Hanoi, die US-Seite habe Kim aufgefordert, außer der Anlage zur Anreicherung von Uran für Atomwaffen in dem Nuklearkomplex Yongbyon noch eine weitere Stätte an anderer Stelle zu schließen. "Ich denke, er war überrascht, dass wir darüber Bescheid wussten."

Kim hat nach Trumps Angaben seine bereits zuvor geäußerte Absicht bekräftigt, den Atomkomplex in Yongbyon zu schließen. Trump versicherte, dass er durchaus für eine Aufhebung der Sanktionen sei. Im Gegenzug müsste Nordkorea aber "mehr tun". Zu dem vagen Begriff der "Denuklearisierung", mit dem die atomare Abrüstung umschrieben wird, sagte Trump: "Viele Leute wissen nicht, was es bedeutet, aber für mich ist es ziemlich klar. "Sie müssen ihre Atomwaffen abgeben."/lw/DP/mis

