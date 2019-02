Zillertal Arena (ots) - Von 1. bis 7. April 2019 gibt es gemäß dem Motto 3+1 an vier aufeinanderfolgenden Tagen den vierten Zillertal Arena Tagesskipass gratis!



Da kann selbst der Osterhase nicht "Nein" sagen - die Zillertal Arena bietet bis Ostermontag, den 22. April beste Pistenbedingungen. Strahlender Sonnenschein, die Ski knirschen im Firn und der Liegestuhl auf der Sonnenterrasse wartet. Und das Beste ist: die Zillertal Arena schenkt ihren Besuchern einen kostenlosen Skitag. Von 1. bis 7. April 2019 gibt es gemäß dem Motto 3+1 an vier aufeinanderfolgenden Tagen den vierten Zillertal Arena Tagesskipass gratis!



Der April steht in der Zillertal Arena ganz im Zeichen von Lederhose und Dirndl! Im Zuge der Lederhosen Wedel Woche gibt's es von 1. bis 7. April 2019 bei Kauf eines 3-Tagesskipasses eine kostenlosen Skitag in der Zillertal Arena oben drauf. Einzige Voraussetzung: Das Skifahren in Tracht. Diverse Parties rund um das Trachtenthema runden das Angebot ab.



Krönendes Highlight der Woche: die Lederhosen Wedel Party am 6. April 2019! Jeder, der mit Dirndl oder Lederhose an dem Tag auf die Skipiste geht, erhält den Tagesskipass um nur EUR 20,00. Für Jugendliche und Kinder ist es kostenlos. Auf zahlreichen Hütten wird Live-Music geboten und abends findet die große Trachtenparty mit Live-Band in der Krocha Alm in Zell statt.



Mehr Informationen zur trachtigsten Skiwoche der Saison gibt es auf www.zillertalarena.com/lederhosenwoche



