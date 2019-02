FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich erholt zeigen sich die deutschen Renten-Futures im frühen Handel am Donnerstag. Das offensichtliche Scheitern der Gespräche zwischen den USA und Nordkorea in Vietnam sorgt für eine Rückkehr der Risikoaversion. Die Renten-Kontrakte ziehen auf allen Laufzeiten der Zinskurve an, umgekehrt geht es bei Aktien-Futures nach unten. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 165,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,91 Prozent und das Tagestief bei 165,71 Prozent. Der langlaufende Buxl-Futures steigt sogar um 42 Ticks auf 185,60 Prozent, der kurzlaufende Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 132,88 Prozent.

February 28, 2019 02:38 ET (07:38 GMT)

