Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat den Oktober-Aufwärtstrend nach mehrfachen Versuchen unterschritten und in der Folge auch den Bereich 165,84/87 nach unten verlassen, so die Analysten der Helaba.Dadurch habe sich das Abwärtspotenzial deutlich ausgeweitet. Das technische Bild sei zudem getrübt. So würden sich MACD und Stochastik unterhalb ihrer Signallinien gen Süden richten und das Kursmomentum sei in negatives Terrain vorgedrungen. Wesentliche Belastungen vonseiten der anstehenden Inflationszahlen in einigen Ländern der Eurozone und der ersten BIP-Schätzung in den USA seien hingegen nicht zu erwarten. Insofern sollte es von dieser Seite keinen zusätzlichen Druck geben. Die Trading-Range liege zwischen 165,20 und 166,30. ...

