Die Gemeinschaftswährung hält ihre Konsolidierung in der 2. Wochenhälfte unverändert aufrecht, während der EUR/USD bei 1,1380/85 notiert. Eine weitere schlechte Lesung der chinesischen PMI hat die Ängste vor einer Verlangsamung der Wirtschaft vorangetrieben, so dass der Optimismus aus den US-China Handelsgesprächen nachlässt. Hinzu kommt, dass US Lighthizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...